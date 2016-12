Lega Pro: Cosenza-Catanzaro su Facebook

ROMA, 22 DIC - "Una giornata storica, che segna il futuro". Così Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha commentato la prima partita del campionato andata in onda in diretta su Facebook: si tratta del derby Cosenza-Catanzaro, che si è concluso 1-1. I numeri, fa sapere la Lega Pro, hanno registrato in particolare 110.000 utenti raggiunti, 40.000 visualizzazioni totali e 3.600 visualizzazioni contemporanee. "E' stato un primo esperimento - ha continuato Gravina - che può essere replicato con altre partite del campionato. Oggi la Lega Pro ha dato una svolta con un modo diverso e innovativo di vivere il calcio".