Premio Brera 2016 a Ranieri e Bebe Vio

ROMA, 22 DIC - Manca poco alla 16ma edizione del "Premio Gianni Brera - Sportivo dell'anno 2016", la cui cerimonia si terrà il 23 gennaio al Teatro Dal Verme di Milano. L'evento, promosso dal circolo culturale "I Navigli", è stato presentato nel corso di una serata organizzata da Consulbrokers, nuovo sponsor della manifestazione che va ad aggiungersi tra gli altri a Regione Lombardia. Il Premio, dedicato al grande giornalista e scrittore "vuole contribuire alla crescita dei valori culturali dello sport e omaggiare coloro che in questo senso si sono distinti in ambito internazionale". Tra i premiati Claudio Ranieri e il Sassuolo per il calcio, Gregorio Paltrinieri (nuoto), Bebe Vio e Francesca Porcellato (paralimpiadi), Elia Viviani (ciclismo), Federico Arnaboldi (tennis) e altri ancora. La giuria in passato ha già assegnato il premio a sportivi come Maldini, Capello, Lippi, Vezzali e Buffon.