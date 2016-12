Presunta truffa a Gamberini,3 a giudizio

PRATO, 22 DIC - Citazione a giudizio per due imprenditori tessili pratesi e un funzionario di banca, con l'accusa di truffa ai danni di Alessandro Gamberini, difensore centrale con trascorsi nella Fiorentina e oggi in forza al Chievo. La vicenda - di cui scrive il sito Notizie di Prato - risale al 2011 ma è di questi giorni la notifica, da parte della procura, delle citazioni a giudizio. La presunta truffa contestata ammonterebbe a un milione e 620 mila euro: il calciatore sarebbe stato convinto dagli imprenditori, due fratelli suoi amici, a partecipare ad un investimento considerato remunerativo. Tra gli indagati anche il funzionario di banca che si occupò del versamento del denaro. I soldi però, stando a quanto riferisce il sito, sarebbero serviti per aprire un pegno a garanzia di una posizione debitoria dei due imprenditori.