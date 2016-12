Inter: agente Gabigol, vuole restare

MILANO, 22 DIC - "Vorremmo che Gabigol rimanesse all'Inter, ma sarà Pioli a decidere". Lo dice Wagner Ribeiro, agente dell'attaccante nerazzurro, ieri sceso in campo nei minuti finali della partita contro la Lazio. Un ingresso accompagnato dall'ovazione di San Siro. "Ho visto la partita - aggiunge l'agente - e penso abbia dimostrato di meritare una chance. Era contento. Deve rimanere all'Inter e vincere, oppure andare in prestito in Serie A. Non può tornare in Brasile". L'agente di Gabriel Barbosa annuncia che il 12 gennaio sarà a Milano per discutere con l'Inter il futuro del brasiliano. Ma Pioli pretende da Gabigol concretezza ed esibizioni meno spettacolari: "Giocando tutto si sistemerà. Sono certo che se Pioli gli darà una chance, Gabriel non uscirà più dal campo".