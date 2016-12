Media Spagna, Courtois andrà al Real

ROMA, 22 DIC - Il nuovo 'galactico' del Real Madrid giocherà in porta: è Thibaut Courtois, l'estremo difensore belga oggi al Chelsea, il prossimo obiettivo merengue, stando ai media spagnoli che riportano oggi come il portiere dei Blues sarà il prossimo n.1 del Real a partire dal 30 giugno. Fallito il tentativo di portare a Madrid David De Gea, Florentino Perez avrebbe deciso di puntare forte sul belga che, riporta 'Onda Cero', avrebbe confessato ai suoi compagni di squadra l'intenzione di traslocare a fine stagione per tornare a giocare nella Liga (ha indossato la maglia dell'Atletico Madrid negli anni 2011-'14). Secondo 'Onda Cero' ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti e il portiere belga non ha nascosto la sua preferenza nel tornare a Madrid. Più difficile sarà però convincere il Chelsea a lasciar partire il portiere che ha il contratto in scadenza nel 2019 e che nella sua carriera, nonostante la sua giovane età, ha già vinto una Liga, una Premier, un'Europa League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Re.