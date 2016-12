Buffon, di tutto per battere il Milan

TORINO, 22 DIC - "Fa piacere che qualcuno le conti per me e ogni tanto mi renda partecipe di questi traguardi, sono contento e penso che non sarà l'ultima". Gigi Buffon celebra così il traguardo delle 600 presenze con la maglia della Juventus alla vigilia della Supercoppa di Doha contro il Milan. "C'è ancora da dare qualcosina, a cominciare da domani - aggiunge il portiere bianconero -: ci giochiamo un trofeo. È una finale e bisogna fare di tutto per cercare la vittoria".