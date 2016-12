Allegri, troveremo un Milan arrabbiato

TORINO, 22 DIC - "Il ritardo li ha un po' deresponsabilizzati, ma ha anche aumentato la loro cattiveria: troveremo un Milan arrabbiato e voglioso, per cui per batterli bisognerà fare una partita da grande squadra". Così Massimiliano Allegri alla vigilia della Supercoppa Italiana in programma a Doha, in Qatar. "Vantaggi? Non abbiamo assolutamente vantaggi - aggiunge il tecnico della Juventus -, dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare".