Infantino, test Var in Giappone positivo

ROMA, 22 DIC - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, conferma il suo giudizio positivo sulla sperimentazione del Video assistant referee (Var) durante il Mondiale per club in Giappone. In un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo Marca pubblicata oggi, il n.1 del calcio mondiale ribadisce poi che l'obiettivo è portare l'apparecchio alla piena operatività al mondiale di Russia 2018. "Abbiamo imparato molto dall'esperienza del Mondiale, perché non c'e' niente di meglio delle partite per effettuare i necessari test", sottolinea, grande sostenitore delle nuove tecnologie.