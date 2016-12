Inter: Pioli soddisfatto

ROMA, 21 DIC - ''Abbiamo giocato da squadra e possiamo costruire qualcosa di buono. Sapevamo che nei primi tempi la Lazio è una delle migliori d'Europa. Siamo stati fortunati all'inizio ma poi per la convinzione e la voglia che ci abbiamo messo siamo stati molto bravi'': è soddisfatto Stefano Pioli per la vittoria della sua Inter contro la Lazio. ''Se vogliamo essere competitivi dobbiamo crescere ancora molto - ha aggiunto - La gara di Kondogbia e Banega? Per come li ho visti in settimana ero sicuro della loro prestazione. Devono solo trovare convinzione perché sono giocatori che hanno grandi mezzi. Gabigol? Sono contentissimo dell'entusiasmo attorno a lui. Vorrei però vedere più giocate concrete e meno spettacolari - l'appunto del tecnico - E' giovane, sta lavorando bene e vedremo di volta in volta le scelte per mettere la migliore formazione in campo. Se resterà all'Inter? Stiamo facendo le valutazioni''.