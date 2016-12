Lazio: Inzaghi, calati dopo gol Banega

ROMA, 21 DIC - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a segnare e nel calcio contano i gol. L'Inter è stata brava, ha sofferto, non ha preso gol e ha segnato. Una squadra come la nostra non può permettersi di prendere 3 gol in 12 minuti''. cos' l'allenatore della lazio Simone Inzaghi a Premium Sport. ''Dobbiamo rivedere l'approccio ai secondi tempi - sottolinea - e dopo il gol di Banega la Lazio è uscita dal campo. Troppi gol presi nei secondi tempi? Noi analizziamo i dati e i numeri. Purtroppo c'è questo dato che abbiamo preso 17 gol nei secondi tempi. E' un dato da tenere in considerazione ed è una cosa che deve cambiare altrimenti non faremo mai il salto di qualità, soprattutto in queste partite. Noi dobbiamo crescere, la classifica è buona, dobbiamo difenderla nel girone di ritorno''.