Serie A: Inter-Lazio 3-0

ROMA, 21 DIC - L'Inter continua la sua risalita: nell'anticipo della 18/a giornata, la formazione di Pioli travolge la Lazio 3-0 e si avvicina al terzo posto. Dopo un primo tempo di sofferenza i nerazzurri vanno in vantaggio ad inizio ripresa (9') con Banega che ruba palla a Milinkovic-Savic e calcia di potenza in rete battendo Marchetti. Nemmeno due minuti e i nerazzurri raddoppiano: è l'11' quando su un cross di D'Ambrosio, Icardi prende il tempo a De Vrij e di testa gira in rete. Il colpo del ko arriva al 20': Banega serve Icardi che si arretra e calcia in porta di prima battendo ancora Marchetti.