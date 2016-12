Udinese: Widmer ha febbre, niente Samp

UDINE, 21 DIC - L'Udinese dovrà rinunciare a Silvan Widmer per la trasferta di domani in casa della Sampdoria. L'esterno destro svizzero ha dato forfait all'ultimo minuto a causa dell'influenza e non è partito nel pomeriggio con il resto della squadra. Delneri dovrà dunque ora risolvere l'emergenza sulla fascia destra dove non può contare neppure su Heurtaux, costretto allo stop fino al nuovo anno per evitare contatti con gli avversari a causa di una frattura a un dito.