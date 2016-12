Napoli: mille tifosi azzurri al Franchi

NAPOLI, 21 DIC - Chiuso il 2016 con la larga vittoria nel San Paolo contro il Torino, il Napoli si sentirà un po' a casa anche al Franchi di Firenze: sono infatti oltre mille i tifosi azzurri attesi per il match di domani della squadra di Sarri contro la Fiorentina. Il gruppo di tifosi è partito oggi in treno alla volta di Firenze, dove nella passata stagione gli azzurri furono fermati sull'1-1 dalla squadra di Sousa. Sarri ha portato tutto il gruppo, compreso Gabbiadini, che ha smaltito la febbre. Out gli infortunati Koulibaly e Milik.