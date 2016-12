Udinese: Delneri a Genova con la squadra

UDINE, 21 DIC - Malgrado l'attacco febbrile che lo ha colpito ieri, Gigi Delneri, allenatore dell'Udinese, è regolarmente in partenza per Genova con la squadra che domani affronterà la Sampdoria, nell'ultima impegno del 2016. Il tecnico dei bianconeri ha già raggiunto l'aeroporto dove aspetterà il resto dello staff e la squadra per imbarcarsi su un volo per Genova. Nel gruppo ci sono anche De Paul e Kums che ieri erano stati tenuti rispettivamente a riposo e impegnati in una seduta d'allenamento in palestra.