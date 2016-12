Giulini, mai contattato altri allenatori

CAGLIARI, 21 DEC - "Non abbiamo contattato nessun allenatore. I nomi che stanno circolando, Mandorlini, De Biasi o Stramaccioni non sono mai stati avvicinati né da me nė dal direttore sportivo". Lo ha detto il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, in un breve discorso prima del brindisi di Natale e fine anno nella club house del Centro sportivo di Assemini (Cagliari). Come dire: Rastelli resta al suo posto. "Siamo reduci da due sconfitte non soddisfacenti - ha spiegato Giulini - ma quest'anno abbiamo raggiunto la promozione e con i venti punti conquistati siamo perfettamente in linea con i nostri programmi. Se alcuni episodi nelle ultime trasferte fossero andati a nostro favore, vedi l'espulsione di Di Gennaro a Pescara o il rigore concesso e poi annullato a Empoli, tutti quanti avrebbero fatto un altro tipo di analisi".