Pescara, Aquilani pronto a rescissione

PESCARA, 21 DIC - Scoppia il caso Aquilani in casa Pescara alla vigilia della delicatissima gara di domani sera a Palermo. Il 32enne centrocampista non è infatti stato convocato per la sfida con i rosanero per scelta tecnica. Nelle prossime ore arriverà la rescissione contrattuale fra l'atleta e il Pescara. L'ex giocatore di Roma e Fiorentina ha giocato la sua ultima gara in ordine di tempo con i biancazzurri due settimane fa a Crotone quando fu espulso. Non convocato anche l'attaccante albanese Rey Manaj colpito da un leggero stato febbrile. L'attaccante è però destinato a tornare a breve all'Inter. Nel Pescara è già iniziata la rivoluzione di gennaio.