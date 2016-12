Barcellona: Rakitic diventa un caso

ROMA, 21 DIC - L'assenza di Ivan Rakitic nelle ultime tre partite ufficiali del Barcellona, nelle quali ha collezionato un solo minuto, è insolito e non rientra nella logica del turn-over operato dall'allenatore Luis Enrique. Escludendo i portieri, solo tre giocatori hanno vissuto una situazione simile a quella del croato: Aleix Vidal, che non rientra nei piani di Luis Enrique, Paco Alcacer e Mathieu Digne. Rakitic, dunque, rischia di diventare un caso spinoso per Luis Enrique: da centrocampista insostituibile, in breve, è divenuto una riserva di lusso. Negli ultimi tempi solo panchina per lui e la dimostrazione arriva dal fatto che, nell'ultimo impegno casalingo contro l'Espanyol, al posto di Denis Suarez è entrato in campo Rafinha Alcantara e non come previsto Rakitic. Fino alla sfida contro il Real Madrid, il croato era stato uno dei più impiegati da Luis Enrique. Poi, qualcosa deve essersi rotto.