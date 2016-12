Torino, Mihajlovic vuole i 3 punti

TORINO, 21 DIC - "Si scrive la letterina a Babbo Natale e se sei bravo, ti porta i regali". Metafora natalizia di Sinisa Mihajlovic per presentare la sfida casalinga di domani sera con il Genoa. Il desiderio dell'allenatore del Torino è di tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Perchè si esaudisca il volere del tecnico serbo, servirà però "un Toro che torni ad essere affamato". "Voglio vedere una squadra aggressiva, con le caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare fino qua": il Genoa - ricorda Mihajlovic - "ha una rosa ricca di qualità e fisicità" e il "carattere del suo allenatore". Il pericolo Simeone? "Il Cholito farà strada, ha la grinta del padre: spero si ricordi che sono amico di Diego" ha scherzato il tecnico serbo. Ljajic? "Lo conosco bene, so che può e deve dare di più e lo sa anche lui: lo faccio per il suo bene, il mio e per il bene di tutti. Ha i mezzi per essere il leader del Torino, ma deve decidere cosa vuol fare da grande".