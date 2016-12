Marotta, coroniamo anno straordinario

TORINO, 21 DIC - "Abbiamo vissuto un 2016 straordinario e vogliamo coronarlo al meglio vincendo quello che in contemporanea è il primo trofeo della stagione e l'ultimo dell'anno solare". Beppe Marotta parla così della Supercoppa. "Non sarà facile, è una finale, il Milan è un avversario blasonato che sta facendo molto bene", aggiunge l'ad e dg bianconero in una intervista pubblicata sul sito internet della Juventus. "In un momento complicato - aggiunge a proposito del Milan - è bravo a fare di necessità virtù e a inserirsi nella lotta per le prime posizioni con noi, Roma e Napoli. Ma noi dobbiamo essere all'altezza del ruolo in cui la storia ci ha sempre messi, vogliamo aggiungere un altro trofeo alla nostra ricca bacheca, e vogliamo farlo con quelli che da sempre sono i nostri mezzi: coesione, tranquillità e consapevolezza".