James vicino addio a Real, vuole Premier

ROMA, 21 DIC - Dopo avere partecipato alla vittoriosa spedizione nel Mondiale per club a Yokohama, con il Real Madrid, James Rodriguez è già in Colombia per trascorrere le vacanze in famiglia. Il fantasista si trova a Bogotà, dove aspetta notizie dall'Inghilterra, per un suo possibile trasferimento nella Premier. Da tempo James non rientra più nei piani dell'allenatore dei 'blancos', Zinedine Zidane, che gli preferisce come primo ricambio lo spagnolo Isco. E' stata la madre del calciatore, Rubio Pilar, parlando al quotidiano El Tiempo e a City Tv, a rivelare che James "trascorrerà la vacanze con noi, poi andrà a Medellin, quindi spera di lasciare il Real Madrid", dove non trova spazio.