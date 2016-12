Marchisio, chiudiamo anno con Supercoppa

TORINO, 21 DIC - "Vogliamo chiudere questo 2016 nel migliore dei modi: con un altro trofeo". Claudio Marchisio esprime così la fame di vittorie della Juventus, volata a Doha per contendere al Milan la Supercoppa italiana. "E' una partita secca, giochiamo contro una squadra che ha fatto molto bene nella prima parte della stagione - aggiunge il centrocampista bianconero in un'intervista al sito del club - quindi dovremo fare molta attenzione per riuscire a portare questo trofeo a casa. La sfida di campionato contro i rossoneri ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare nessun avversario se non si mette grande concentrazione, e tanta voglia, si può rischiare con chiunque. Questo vale ancora di più in una finale come questa, dove se sbagli qualcosa la partita si può mettere male in un attimo, ed è difficile recuperarla Da parte loro ci sarà grande voglia di riscatto, considerata la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Sappiamo che arriveranno qui molto agguerriti per provare a strapparci questo trofeo...".