La Juve si è allenata nel caldo di Doha

TORINO, 21 DIC - Prima sgambata al caldo di Doha per la Juventus, che stamattina è scesa in campo nell'Aspire academy per un leggero lavoro atletico, utile a sciogliere i muscoli dopo le sei ore di volo di ieri. A salutare i bianconeri, che oggi pomeriggio torneranno al lavoro su tecnica e tattica, Xavi, che dopo l'addio al Barcellona si è trasferito proprio in Qatar, per indossare la maglia dell'Al-Sadd.