Inter, Zhang Jindong a Milano

MILANO, 21 DIC - Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong è arrivato a Milano e questa sera sarà a San Siro per assistere alla sfida contro la Lazio. In mattinata raggiungerà Appiano Gentile per incontrare la squadra e il tecnico Stefano Pioli e caricarli in vista della partita. Zhang potrà così vedere personalmente anche il restyling della Pinetina dopo la sponsorizzazione di Suning. L'Inter vuole vincere contro la Lazio per continuare la rimonta al terzo posto e arrivare alla sosta natalizia con maggiore slancio. I tre punti sarebbero anche un regalo per Steven Zhang, figlio di Jindong, che oggi compie 25 anni. "Buon compleanno Steven" scrive intanto il club nerazzurro su Twitter.