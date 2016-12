Aereo Milan atteso a Malpensa alle 12.20

MILANO, 21 DIC - Non dovrebbero esserci problemi per la partenza del Milan alla volta di Doha, rinviata ieri pomeriggio di un giorno per problemi tecnici al charter su cui la squadra avrebbe dovuto volare verso la sede venerdì pomeriggio della sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus. L'aereo é infatti in volo da Londra ed è atteso alle 12.20 all'aeroporto di Malpensa, da dove è previsto alle 15 il decollo del Milan destinazione Qatar.