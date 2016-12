India, Patel rieletto n.1 Federazione

NEW DELHI, 21 DIC - Praful Patel è stato eletto per la terza volta presidente della Federazione nazionale indiana di calcio (Aiff) nel corso di una assemblea nazionale dell'organismo svoltasi oggi a New Delhi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Ani. La rielezione di Patel, che è al timone della Aiff dal 2009, è stata possibile dopo che l'Alta Corte della capitale aveva revocato la sospensione dell'elezione disposta una settimana fa. Patel era l'unico candidato. Impegnato intensamente in politica e negli affari il 59enne Patel è anche vicepresidente della Confederazione asiatica di calcio (Afc). E' stato lui a lanciare nel 2014 a livello privato la Indian SuperLeague, a cui da tre anni partecipano otto squadre che si avvalgono anche di allenatori e calciatori stranieri.