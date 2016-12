Marotta, giocare a Doha spot per Italia

ROMA, 21 DIC - "Venire a giocare la Supercoppa a Doha è positivo, è uno spot per l'Italia". Appena arrivato a Doha l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Beppe Marotta ha rilasciato a Raisport una dichiarazione su quanto accaduto al Milan e sulle polemiche che riguardano la sede della Supercoppa. "Perché andare a giocare così lontano dall'Italia? Perché è uno spot per il calcio italiano - ha detto Marotta, commentando il caso del ritardo nella partenza del Milan - e ritengo che sia positivo da tutti i punti di vista. Non è il primo anno che facciamo scelte del genere e per me è una decisione giusta, quello che è successo al Milan lo abbiamo saputo appena arrivati a Doha e devo parlare con Galliani per saperne di più". Galliani - è stato fatto presente a Marotta - ha detto che se ci dovessero essere un altri inconvenienti il Milan potrebbe addirittura non partire più. "Non vedo motivi - ha affermato il dirigente bianconero - affinché questo possa accadere, mi farò spiegare da Galliani".