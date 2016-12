Bundesliga: pari Dortmund, Gladbach ko

ROMA, 20 DIC - Gol e sorprese, nei quattro anticipi della 16/a giornata in Bundesliga, l'ultima prima della pausa invernale (si riprenderà a giocare il 20 gennaio 2017, con l'anticipo Friburgo-Bayern Monaco). Il Borussia Dortmund non è riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa con l'Augusta, in vantaggio con Dong Won al 33', ma raggiunta dai gialloneri al 2' della ripresa con Dembele. L'Amburgo ha battuto per 2-1 lo Schalke 04, l'Eintracht Francoforte ha calato il tris (a zero) in casa contro il Magonza; prosegue la crisi del Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina nei sedicesimi di Europa League, che è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Wolfsburg, in rete con Caligiuri e Mario Gomez, dopo il momentaneo pari di Hazard. Domani tocca alle big, con la sfida (alle 20) dell'Allianz arena fra Bayern Monaco e RB Lipsia, le due squadre che guidano la classifica appaiate a quota 36 punti. Ancelotti cerca l'acuto per trascorrere un sereno Natale.