Matthaus ad Appiano, domani Inter vince

MILANO, 20 DIC - "Inter-Lazio? Finisce 3-1 per i nerazzurri". E' il pronostico di Lothar Matthaeus, ex centrocampista dell'Inter, oggi in visita ad Appiano Gentile e stasera ospite di un evento dedicato ai tifosi, a San Siro. Il tedesco, sorridente insieme a Zanetti e felice di poter riassaporare il mondo Inter, è sicuro che i nerazzurri lotteranno fino alla fine per il terzo posto. "Ci sono sei squadre che se la giocano. La Juve è troppo distante - dice a Inter channel -: Roma e Napoli fanno un bel gioco, ma Milan e Fiorentina non sono più forti dell'Inter. Pioli sta facendo un buon lavoro e quando vinceremo domani saremo vicini alla Champions".