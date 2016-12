Football Leaks: in Francia si indaga

PARIGI, 20 DIC - La finanza francese ha aperto un'inchiesta preliminare, dopo le rivelazioni della stampa nell'ambito di 'Football leaks', indagine che riguarda presunte frodi fiscali da parte, tra l'altro, di alcuni calciatori assai celebri. In un comunicato, la Procura ha spiegato che, "in seguito alle pubblicazioni del 9 e 12 dicembre 2016 di una serie di articoli relativi a Football leaks, la Procura finanziaria ha aperto il 12 dicembre un'inchiesta preliminare per riciclaggio e frode fiscale aggravata, fatti che potrebbero riguardare residenti fiscali francesi". L'8 dicembre il sito Mediapart ha rivelato che una parte dei guadagni dei giocatori del Paris Saint-Germain, Angel Di Maria e Javier Pastore, sarebbero stati depositati in paradisi fiscali. Jean-Marc Toublan, segretario generale della Procura, ha dichiarato al quotidiano L'Equipe: "Le informazioni pubblicate ci sono apparse sufficientemente serie per giustificare l'apertura di questa inchiesta. Ma i tempi saranno lunghi".