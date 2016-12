Facchetti jr: Nome Pinetina? Segno tempi

MILANO, 20 DIC - "Mantenendo 'in memoria a Giacinto Facchetti' si salva il ricordo. Vedo la cosa positivamente. E' un calcio post-romantico che risponde ad altre leggi, la storia può essere ricordata in altro modo e in altri luoghi". Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, commenta così il cambio del nome del Centro sportivo di Interello, intitolato in precedenza al padre e che, con la sponsorizzazione di Suning, è diventato 'Centro di formazione Suning, in memoria di Giacinto Facchetti'. "Credo sia - aggiunge - un'accortezza commerciale. Anche per teatri e palazzetti avviene spesso il cambio del nome attraverso gli sponsor. In questo calcio c'è sempre meno bisogno del confronto col passato. Porta avanti un altro tipo di narrazione dove la storia serve ma alle volte può essere d'ingombro".