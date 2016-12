Cagliari:ginocchio ko,Melchiorri rischia

CAGLIARI, 20 DIC - Nuova tegola per il Cagliari e Federico Melchiorri. Per l'attaccante, che era stato operato al ginocchio destro il 6 aprile scorso a Roma, si teme una nuova rottura del crociato. Uscito dolorante dal campo sabato scorso a Empoli, Melchiorri si è recato oggi nella Capitale per essere sottoposto a una visita ortopedica con il professor Pier Paolo Mariani. Ma il chirurgo, che lo aveva operato otto mesi fa, non ha dato un responso definitivo - come fanno sapere dalla società rossoblù - in quanto il ginocchio è ancora troppo gonfio. Dunque verranno ripetuti gli accertamenti strumentali una volta superata la fase acuta, così da poter effettuare un'esatta valutazione e intervenire successivamente in artroscopia. Melchiorri ha già iniziato un lavoro fisioterapico e, dopo Natale, farà rientro nella Capitale per una nuova vista dal prof. Mariani. Si teme comunque un lungo stop e a questo punto il Cagliari dovrà tornare sul mercato, a gennaio, per trovare un sostituto.