Milan: se volo in ritardo no Supercoppa

MILANO, 20 DIC - Se anche il volo di domani subirà un sensibile ritardo, il Milan non partirà per Doha, dove venerdì è in programma la Supercoppa italiana contro la Juventus. E' quanto ha notificato il club rossonero alla Lega di Serie A, dopo che è stata spostata di un giorno la partenza per problemi tecnici del charter che oggi alle 15 avrebbe dovuto decollare dall'aeroporto di Milano Malpensa.