Tavecchio: Var sarà mezzo di garanzia

FIRENZE, 20 DIC - ''Quando funzionerà a regime, in futuro sarà un mezzo di garanzia per tutti, grandi e piccoli club''. Così Carlo Tavecchio parlando della Var, la moviola in campo che viene sperimentata tra polemiche e aspettative. ''Sono soddisfatto della sua applicazione - ha proseguito il presidente federale, oggi a Coverciano a margine del seminario dell'Unione stampa sportiva - Mettersi a criticare non serve a nulla, quando si introduce una novità non si diventa subito professori, Pensiamo piuttosto a costruire''.