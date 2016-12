Pisa: intesa di massima Corrado-Petroni

PISA, 20 DIC - Intesa di massima raggiunta tra Magico di Giuseppe Corrado e la famiglia Petroni per la cessione del Pisa. L'intesa si perfezionerà quando saranno risolte anche tutte le posizioni contrattuali del management attualmente in carica e che dovrebbero essere ratificate entro il 22 dicembre. La conferma dell'accordo raggiunto è arrivata sia dal gruppo che fa capo a Corrado che dalla famiglia Petroni. Cauto ottimismo sul buon esito della trattativa è stato espresso anche dal presidente della Lega, Andrea Abodi, secondo il quale questa intesa sostanziale "rappresenta un passaggio fondamentale in questo lungo, troppo lungo, iter che giovedì potrà far uscire il club dallo 'stallo' con una nuova proprietà".