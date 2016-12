Pinetina cambia nome,intitolata a Suning

APPIANO GENTILE (COMO), 20 DIC - Il nuovo che avanza spazza via la storia per quanto gloriosa possa essere: il centro sportivo dell'Inter di Appiano Gentile da oggi si chiamerà 'Suning training center', mentre quello delle giovanili di Interello diventerà 'Centro di formazione Suning'. Per Angelo Moratti e Giacinto Facchetti giusto una menzione 'alla memoria'. Oggi, in conferenza stampa ad Appiano Gentile, sono stati ufficializzati i nuovi accordi pluriennali, della durata di quattro anni a 15 milioni a stagione, di denominazione di Suning il cui marchio per ora apparirà anche sulle maglie di allenamento. "La figura di Angelo Moratti - dice Michael Gandler - e' molto importante come tutta la famiglia Moratti per il prestigio di questo club e continueremo a mantenere il nome". L'Inter cambia pelle e diventa sempre più cinese.