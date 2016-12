Inter:Pioli,con la Lazio scontro diretto

APPIANO GENTILE (COMO), 20 DIC - "Quella contro la Lazio è una partita molto importante. Affrontiamo un avversario diretto forte e che ci precede in classifica. Possiamo recuperare punti. Loro lotteranno per i primi posti fino alla fine": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio. L'allenatore nerazzurro che in conferenza indossa la maglia dell'allenamento sponsorizzata da Suning, preferisce non tornare sul caso Jovetic: "Credo che se ne sia parlato già abbastanza. Convocherò solo giocatori che mi danno affidabilità dal punto di vista fisico e mentale".