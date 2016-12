Inter: Pioli, penso solo al presente

MILANO, 20 DIC - "Alla Lazio sono stati due anni intensi. Ma la mia testa e' concentrata solo sulla partita di domani. Il passato e' passato e il presente e' un grande presente": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, grande ex della sfida di domani contro la Lazio a San Siro. "Domani conta solo vincere. Non importa come giocheremo. Vale per le partite precedenti e per le prossime. Dobbiamo fare punti perche' aiuta l'autostima, la fiducia e la crescita".