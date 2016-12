Juve in partenza per Doha, 24 convocati

TORINO, 20 DIC - Sono 24 i giocatori della Juventus convocati da mister Allegri per la Supercoppa. Nell'elenco ci sono anche Pjanic e Lichtsteiner, usciti malconci dalla sfida vinta con la Roma ma che potrebbero farcela a recuperare per venerdì. Restano a casa soltanto i lungodegenti Dani Alves e Bonucci, che resteranno a lavorare a Vinovo. I bianconeri sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, da dove tra poco partiranno per Doha con un aereo charter. Un viaggio di circa sei ore, con arrivo previsto intorno alle 22, le 24 ora locale. Il primo allenamento in Qatar è previsto per la mattina di domani.