Stop mercato Real Madrid solo a gennaio

(ANSA-AP) - LOSANNA (SVIZZERA), 20 DIC - Il Tribunale di arbitrato dello sport (Tas) ha parzialmente accolto il ricorso del Real Madrid, che si è così visto ridurre il divieto di partecipare alla campagna trasferimenti per una sessione, invece di due. Il divieto di acquisti in entrata era stato imposto dalla Fifa per aver violato disposizioni in materia di trasferimenti internazionali e prima registrazione di giocatori minorenni, riguardanti anche i figli dell'attuale allenatore, Zinedine Zidane. La società non potrà quindi partecipare al calciomercato solo nella finestra di gennaio 2017, mentre potrà riprendere in quella di giugno. La Federcalcio mondiale aveva punito la formazione madrilena con un anno di stop. Ridotta anche la sanzione pecuniaria, da 360.000 franchi svizzeri a 240.000. "Considerato che le infrazioni commesse dal Real Madrid erano meno gravi e meno numerose di quanto sostenute dagli organi giudiziari della Fifa, è stato stabilito di ridurre le sanzioni" ha commentato la corte in un comunicato.