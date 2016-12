Pozzo 'qui da 30 anni, ora in pensione'

UDINE, 20 DIC - "Ho vissuto 30 anni di Udinese. Sono passati con una velocità incredibile. I momenti sono sempre stati abbastanza difficili ma allo stesso tempo belli. Mi sono divertito. La società continua, è in buone mani, nelle mani dei figli che hanno più passione del padre, forse anche un po' di più, perché avevo tante attività industriali, ero sempre in giro per il mondo e venivo qui solo il fine settimana. E' una società ambiziosa, che ha ancora programmi e tante tappe da raggiungere". A margine dell'incontro per gli auguri natalizi convocato con la stampa, il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo si è concesso ai microfoni per rispondere a qualche domanda tra passato, presente e futuro del club bianconero. A partire dall'approdo di Gigi Delneri sulla panchina bianconera: "E' nato con noi. Mio fratello lo ha preso alla Pro Gorizia una ventina d'anni fa. Sappiamo chi è per quello che ha fatto vedere, è sempre stato un ottimo allenatore e credo che da friulano ci metta oltre alla professionalità anche il cuore''.