Pisa: Abodi, Lucchesi persona seria

ROMA, 20 DIC - "Lucchesi è un professionista serio e ha preso un impegno, sono sicuro lo rispetterà". Così il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, sugli sviluppi legati al passaggio di proprietà del Pisa. A bloccare al momento l'iter, spiega il dirigente a margine dell'accordo siglato con Leonardo-Finmeccanica, c'è infatti "un contratto in essere che va risolto", ovvero proprio quello di Fabrizio Lucchesi, ex socio dell'attuale proprietà e direttore generale del club. "Stiamo lavorando per cercare di risolvere l'unico problema che ancora è rimasto. C'è la disponibilità piena da parte della proprietà a cedere il Pisa ai proponenti, ovvero gli investitori rappresentati da Magico srl - sottolinea Abodi -. Sono convinto che la persona di cui stiamo parlando (Lucchesi, ndr) saprà accettare il messaggio, mi auguro sia solo un fatto formale che andrà risolto nelle prossime 48 ore. E' un dovere da parte della Lega di Serie B essere coinvolta''.