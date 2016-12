Corini, abbiamo risvegliato la speranza

PALERMO, 20 DIC - "Le nostre speranze erano sopite ma sono state risvegliate e possiamo raggiungere questo sogno che è la nostra salvezza". E' questo il pensiero di Eugenio Corini, che intervistato da TikiTaka torna sul successo ottenuto domenica contro il Genoa. Poi un'analisi sulla sua avventura in rosanero: "Allenare qui è certamente entusiasmante, conosco bene la piazza e raggiungere il nostro sogno che è la salvezza sarebbe bellissimo. Sono qui per raggiungere questo obiettivo. Bisogna sempre pensare - prosegue - da che base siamo partiti. Oggettivamente c'erano delle difficoltà ma bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo 5 punti da recuperare ma con lo spirito di ieri abbiamo dimostrato che prima di perdere ce ne passa. Facendo così possiamo vincere il nostro campionato". "Le idee sono chiare - ha proseguito - ora siamo concentrati sul Pescara perche è determinante per il nostro futuro anche in vista del mercato e delle nostre esigenze che svilupperò con la società".