Milan sposta a domani volo per Doha

MILANO, 20 DIC - E' stata posticipata di 24 ore la partenza del Milan per Doha, dove venerdì contenderà alla Juventus la Supercoppa italiana. Programmato alle 15 di oggi dall'aeroporto di Malpensa, il volo dei rossoneri è stato spostato a domani alla stessa ora. Per problemi tecnici, infatti, il charter a bordo del quale avrebbe dovuto viaggiare la squadra è ancora fermo a Londra. Il ritardo, inizialmente stimato in un'ora e mezza, rischiava di essere ancora più pesante e quindi il Milan, d'accordo con la Lega Serie A, ha deciso di spostare la partenza per evitare di arrivare in Qatar a notte inoltrata.