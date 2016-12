Mancini incontra tifosi in bar Bologna

BOLOGNA, 20 DIC - "Un viaggio a Parigi? No, non è in programma...". Parole di Roberto Mancini in risposta ad alcuni tifosi che a Bologna gli hanno chiesto lumi sul suo destino e sulle voci che lo vorrebbero fra i papabili alla traballante panchina del Paris Saint Germain, su cui oggi siede Unai Emery. L'ex tecnico dell'Inter è stato fermato da alcuni appassionati nella centrale via Farini, dopo aver preso un caffè in un noto bar della zona. Qualche selfie, poi le inevitabili curiosità sul suo futuro, senza però che il 'Mancio' si sia sbottonato. Resta comunque forte il legame con Bologna, città che l'ha visto esordire in serie A nell'81 e in cui ha tuttora casa. Appena due settimane fa ha preso parte a una cena in un ristorante di San Lazzaro con alcuni suoi ex compagni di quando militava con gli Allievi rossoblù: con lui il tecnico di allora Franco Bonini, Giancarlo Marocchi, Giuseppe Accardi, Francesco Gazzaneo e Claudio Treggia.