Inzaghi, nostri obiettivi sono cambiati

ROMA, 20 DIC - "I nostri obiettivi sono cambiati, è innegabile. Vogliamo rimanere in alto, dobbiamo fare ancora tanto perché non siamo nemmeno a metà campionato". Terzo a un punto dalla Roma, Simone Inzaghi alza l'asticella e alla vigilia di Inter-Lazio di domani lascia intendere che per la corsa Champions ci sono anche i biancocelesti. "Abbiamo una buona classifica, dobbiamo confermarci, il difficile arriva adesso", ha aggiunto il tecnico laziale alla conferenza stampa di vigilia.