Lazio: Inzaghi, Pioli arma in più Inter

ROMA, 20 DIC - "Pioli è un'arma in più, ci conosce bene, compreso il sottoscritto. L'Inter ha ottimi giocatori, stanno trovando certezze e risultati, hanno una rosa lunga". Simone Inzaghi si prepara così alla trasferta di domani a San Siro contro i nerazzurri degli ex Pioli e Candreva. "Sono due persone che vedrò con piacere. Con Pioli ho parlato tanto di calcio, con Candreva avevo un ottimo rapporto", specifica Inzaghi, che considera i nerazzurri "una squadra costruita per arrivare tra i primi tre. Ora con Pioli sarà una nostra concorrente".