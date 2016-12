Malagò 'Porterò io Collare d'Oro a Riva'

ROMA, 20 DIC - "Ho sentito l'altro ieri Gigi Riva, ho coltivato fino all'ultimo il desiderio di averlo qui per la cerimonia dei Collari d'Oro, ma ha forti dolori e non ce la fa a uscire di casa. Ho promesso che con l'anno nuovo glielo porterò di persona il Collare d'Oro, come è giusto che sia". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta nazionale di oggi seguita alla cerimonia di consegna della massima onorificenza dello sport.