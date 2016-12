Supercoppa:Juventus in partenza per Doha

TORINO, 20 DIC - Ultimo allenamento a Vinovo per la Juventus prima della partenza per Doha, dove venerdì sfida il Milan per la Supercoppa Italiana. La partenza, con un volo charter, dall'aeroporto di Torino Caselle è prevista per le 15.45. Dovrebbero far parte del gruppo anche Miralem Pjanic e Stephan Lichtsteiner, usciti malconci dalla gara con la Roma. Lo svizzero ha riportato un risentimento muscolare, il bosniaco solo una botta all'anca. E' probabile che mister Allegri cambi qualcosa nella formazione titolare che scenderà in campo contro i rossoneri. In caso di forfait di Lichtsteiner, potrebbe infatti tornare alla difesa a tre. Possibile l'impiego dal primo minuto di Dybala.