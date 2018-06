D'Uva: "Accordo con nessuno".

Sull'accattivante ipotesi di accordo tra il candidato a sindaco De Luca ed il M5S interviene da Roma il capogruppo pentastellato alla Camera, Francesco D'Uva, stroncandola sul nascere. “Non esiste alcuna possibilità di apparentamento, ha detto questa mattina, né con De Luca, né con altri candidati. E' ben altra cosa l'accordo con la Lega di Salvini, in quel caso c'era da uscire da una situazione di stallo per far partire un Governo. Alle amministrative di Messina la situazione è completamente diversa. La nostra rappresentanza in consiglio comunale ci sarà, conclude l'On. D'Uva, e scaturirà esclusivamente dai voti ottenuti dalla lista del Movimento”.