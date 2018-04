Spalletti, non firmo per pari nel derby

ROMA, 31 MAR - "Abbiamo avuto un impatto forte sulla partita, era quello che dovevamo fare. Poi abbiamo gestito, sprecando poche energie: abbiamo fatto tutto bene, eccetto qualche finalizzazione e qualche imbucata negli ultimi 16 metri. Davanti potevamo fare qualcosa di più. Non si può dire, però, che siamo guariti: siamo una squadra che ha ancora momenti un po' così". Lo dice Luciano Spalletti, commentando la larga vittoria dell'Inter sul Verona. "Non firmo per un pareggio contro il Milan: proveremo a vincere, come faranno anche i nostri avversari, perché siamo due squadre forti", aggiunge Spalletti, in vista del derby di mercoledì. "Dobbiamo rimanere concentrati, vogliosi e determinare giorno dopo giorno il nostro futuro - aggiunge -. Io non mi sento né dottore né medicina: sono semplicemente l'allenatore di una squadra forte ma che, in alcuni momenti, perde la qualità che possiede e io devo solo pensare a dare soluzioni per stabilire la giusta condotta e far dare il meglio a tutti".